A Kétfarkú elindul a választáson, de arra kéri a szavazókat, egyéniben ne őket támogassák

admin Kerner Zsolt
2026. 01. 27. 14:54
Mert itt nem is látnak esélyt a győzelemre.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem lép vissza a választástól, de tesz egy gesztust a Tisza Párt felé, mondta Nagy Dávid pártigazgató a Hvg.hu-nak. 

Az MKKP-nak listán van esélye mandátumot szerezni, egyéni képviselőjelöltjeik ebben aligha reménykedhetnek, ezért hálásak nekik már azért is, hogy így is elindulnak.

– mondta Nagy. A párt pénteken mutatja majd be 75 egyéni képviselőjelöltjét, ami néggyel több, mint az országos lista indításához kell. Szintén pénteken teszik közzé az országos listát, ahol arra számítanak, hogy az első öt politikusnak van esélye bejutni a parlamentbe.

A Kétfarkú a kampányát a kellő számú listás szavazat megszerzésére építi majd, nem az egyéni jelöltek győzelmére.

A gesztus pedig, amit a Tisza Párt felé tesznek, hogy arra buzdítják a szimpatizánsaikat, egyéniben más ellenzéki jelöltre szavazzanak. 

