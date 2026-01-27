tisza pártjakab pétermiskolcválasztás
Tisza: 😂😂😂

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 27. 21:22
Szajki Bálint / 24.hu
A párt hivatalos válasza.

A reakciónk: 😂😂😂

– válaszolta a Tisza Párt a Telex levelére, amikor reakciót kértek a lapban korábban megjelent Jakab Péter-interjúra. 

A lap kérdése az volt, hogy mit reagálnak arra, hogy a Demokratikus Koalíció Jakab Pétert indítja miskolcon, valamint arra, hogy Jakab szerint az ellenzéki szavazatok megosztásának elkerülésére

várja a Tisza Párt és az ismeretlen tiszás katona bejelentését, hogy visszalép.

Nem ez volt mostanában a Tisza egyetlen nevetős szmájlija. A Jakab Péter-interjúból kiderül, hogy ugyanezt válaszolta Jakabnak Magyar Péter is:

Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Nem túl államférfiúi viselkedés, de az nevet, aki utoljára nevet.

– mondta a politikus arra a kérdésre, hogy mit fog mondani akkor, ha a rá leadott szavazatok miatt veszít a Tisza a választókörzetben.

