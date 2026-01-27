hiller istvánmszpválasztás 2026tisza párt
Hiller István újraindul, a Tiszán túli baloldaliakat célozza meg a választáson

2026. 01. 27. 21:01
Mohos Márton / 24.hu
Hiller István, az MSZP választmányi elnöke újraindul a választáson.
Az MSZP választmányi elnöke a párt választási indulásával kapcsolatos hírekre is reagált, illetve egy új, Egységes Baloldal nevű formációról is említést tett a közmédiának.

Hiller István, az MSZP választmányi elnöke, Pesterzsébet országgyűlési képviselője a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában kedden bejelentette, hogy egyéni képviselőjelöltként újraindul a 2026-os választáson.

Az egyéniben ötször megválasztott szocialista politikus azt mondta, azért indul el az áprilisi választáson, mert komolyan veszi azt, hogy más emberek érdekét képviselni nemes dolog.

Hiller szerint a magyar társadalomnak igenis jelentős részét teszik ki a baloldali érzelmű emberek. Azt a közvélemény-kutatások alapján könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy ezeknek a választóknak a nagyobbik része a Tisza Párt szavazója lesz. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy a nem a Tiszára voksoló baloldaliak „a parlamenti küszöbértéket önmagában meghaladó nagyságú tábort” alkotnak.

A Magyar Nemzet kedden azt írta, hogy az MSZP nem fogja megmérettetni magát a parlamenti választáson – a hír egybehangzik újságok értesüléseivel is. Komjáthi Imre MSZP-elnök azt mondta, hogy nincs döntés az indulásról, erről majd a februári pártkongresszuson határozhatnak.

Hiller István a közmédiának elmondta, szerdán és csütörtökön az MSZP elnökségi találkozót tart, választmányi ülést pedig január 31-re hívott össze, ahol a párt választási indulása lesz napirenden.

A szocialista politikus azt is mondta, hogy nem a részvételével, de a tudtával a bíróság tavaly év végén bejegyzett egy pártot Egységes Baloldal néven. „Nem arról beszélek, hogy ez a párt egyesíteni fogja a baloldali pártokat, de politikai eszközként használható” – tette hozzá.

Népszava úgy tudja, hogy az MSZP-s politikusok közül Hiller mellett Kunhalmi Ágnes, Hiszékeny Dezső és Vajda Zoltán Budapesten, Szegeden pedig Szabó Sándor indulna újra az egyéni választókörzetében.

