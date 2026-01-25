katasztrófavédelemkimenekítéstársasháztűz
Tizenhét embert menekítettek ki egy égő társasházból Lábatlanban

24.hu
2026. 01. 25. 14:26
Vasárnap kora délután kigyulladt egy négyemeletes társasház Lábatlanban, a Piszkei lakótelepen – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A házhoz, mely teljes terjedelmében égett, nyergesújfalui, bajnai és esztergomi hivatásos tűzoltókat, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.

A hatóságok áramtalanították az épületet, és elzárták a gázt, illetve egy, a tűzzel nem érintkező gázpalackot is kivittek az égő lakásból. Összesen tizenhét embert menekítettek ki a társasház tizenhárom lakásából – hozzájuk mentő is érkezett. A tüzet azóta eloltották, a lakók pedig visszatérhetnek otthonukba. A tűz a társasház egyik lakásának nappalijában keletkezett.

