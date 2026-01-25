Központi felvételi: fontos határidőkre kell figyelni

Csaknem 70 ezer diák írt szombaton központi írásbeli felvételit. 52 ezer nyolcadikos, 11 ezer hatodikos és több mint 6 ezer negyedikes írt magyar- és matematikatesztet. Az eredmények alapján dől el, ki melyik középiskolában folytathatja tanulmányait a következő években.

Tantárgyanként tíz feladat várt a negyedikes, hatodikos és nyolcadikos diákokra, összesen 45 perc alatt. A maximálisan elérhető pontszám tantárgyanként 50 volt. Aki alapos, igazolt ok – például betegség – miatt nem tudott részt venni a január 24-i vizsgán, február 3-án pótolhatja.

Az Oktatási Hivatal már közzétette a hivatalos megoldásokat, a javítási útmutatókat. A diákok és szülők számára ezek mostantól különösen fontosak, ezekkel lehet majd összevetni a középiskolák által kijavított feladatokat, amelyek az írásbelit követő nyolc napon belül megtekinthetők.

Mindenki értékelheti a teszt javítását

Az Eduline azt írja: erre egy teljes munkanapot kell biztosítani, a pontos időpontot és helyszínt az igazgató jelöli ki. Hétfőtől ez bármelyik munkanap lehet reggel 8 órától délután 16 óráig. Ha a felvételiző diák nem tud elmenni, a szülők, törvényes képviselők is megnézhetik a feladatsorokat, de vigyék magukkal:

a diák fényképes igazolványát

vagy a diák születési anyakönyvi kivonatát.

A megtekintést követően észrevételt lehet tenni a dolgozat javítása miatt, de csak akkor, ha az értékelés eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. A feladat nehézségét, a pontozás „igazságosságát” nem lehet vitatni. Észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, legkésőbb 16 óráig lehet benyújtani írásban a vizsgát szervező iskolában.

Ha valaki lekési a határidőt, egy napon belül igazolási kérelmet nyújthat be, de ennek elmulasztása jogvesztő: utólag már nincs mód reklamálni. Az iskola az észrevételt érdemben vizsgálja, döntését három munkanapon belül írásban közli a vizsgázóval vagy a szülővel. A központi írásbeli eredményéről 2026. február 13-ig az Oktatási Hivatal által meghatározott módon hivatalos értesítés is érkezik.