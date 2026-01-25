Gázolt a vonat vasárnap este Budapesten, a baleset a Városligetnél, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen történt – közölte a Mávinform a honlapján. A gázolásban érintett Tokaj IC utasai a helyszínelés után folytathatják az utazást.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony,a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve terelve közlekedő vonatokra kell számítani.

A fennakadások több vonalat érintenek:

csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse felé a lajosmizsei S21-es vonatok, a monori S50-es vonatok, a ceglédi Z50-es vonatok és a Cívis InterRégiók,

a Tokaj és a Nyírség InterCityk a főváros és Szolnok között kerülő útirányon – Újszász felé – közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet,

Szolnok és a főváros között javasolják az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybe vételét, amelyeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes vasúti jegyeket is,

a kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

a szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek és onnan fordulnak vissza Szeged irányába.