Gázolt a vonat Budapesten

2026. 01. 25. 20:26
A gázolás a Róbert Károly körúti felüljárónál történt, jelenleg is helyszínelnek. Fennakadásokra kell számítani a ceglédi, a szegedi és a lajosmizsei vonalon.

Gázolt a vonat vasárnap este Budapesten, a baleset a Városligetnél, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen történt – közölte a Mávinform a honlapján. A gázolásban érintett Tokaj IC utasai a helyszínelés után folytathatják az utazást.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony,a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve terelve közlekedő vonatokra kell számítani.

A fennakadások több vonalat érintenek:

  • csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse felé a lajosmizsei S21-es vonatok, a monori S50-es vonatok, a ceglédi Z50-es vonatok és a Cívis InterRégiók,
  • a Tokaj és a Nyírség InterCityk a főváros és Szolnok között kerülő útirányon – Újszász felé – közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet,
  • Szolnok és a főváros között javasolják az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybe vételét, amelyeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes vasúti jegyeket is,
  • a kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.
  • a szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek és onnan fordulnak vissza Szeged irányába.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a vonat egy férfit gázolt halálra.

