Drónfelvétel buktatta le a bútortolvajokat Jászberényben

admin Polák Zsóka
2026. 01. 25. 21:32
Mindkét tolvaj tagadja bűnösségét, a drónfelvételek azonban magukért beszélnek.

Egy jászberényi tanyáról lopott bútorokat két férfi, egy drónfelvétel buktatta le őket. Egy 28 és egy 38 éves férfi január 21-én autóval érkezett a neszűri házba, ahonnan az egyikük bútorokat hordott ki, míg társa az autóban figyelt.

A bűncselekmény időpontjában a jászberényi Bűnmegelőző Polgárőrség polgárőrei pásztázták drónnal a tanyavilágot, a felvételen látható, hogy az egyikük az autóhoz cipeli a bútorokat a házból. A polgárőrök bejelentését követően, alig fél óra elteltével elkapták a tolvajokat, akiket lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki mindkettejüket a bűnügyesek.

A lopást mindketten tagadták.

