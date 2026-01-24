A DK-s polgármester kommentben szólt be Kis Grófónak, amire jött is a válasz: „Én nem nyalok senkinek!”

Kis Grófo január 24-én hosszú Facebook-bejegyzésben fejtette ki a véleményét Lázár János mostanra elhíresült „cigányozós” beszédéről, amiben többek között arról írt, hogy „felháborodásomnak és értetlenségemnek kell, hogy hangot adjak”.

Kiss László reagál

A zenész korábban többször is feltűnt a kormánypártok környékén, és az ominózus bejegyzés alatt ezt hánytorgatta fel neki a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló Kiss László III. kerületi polgármester, aki kommentjében azt írta, hogy

Az a kérdés, hogy ezzel befejezte a fideszes ülepek nyalogatását és a pénzük elfogadását, vagy azt azért nem? Teljesen jogos a felháborodása, de Ön tökéletesen hiteltelen arra, hogy ezt megjelenítse.

A reakcióra sokat nem is kellett várni, válaszában Kis Grófo több kérdést is intézett Óbuda polgármesteréhez: „Milyen pénzekről beszél? Én nem kapok senkitől pénzt, csak azért amiért megdolgozok a színpadon. Kussba kellett volna maradjak, vagy mi?”

Én nem nyalok senkinek, ezt kikérem magamnak, mert nincs rá szükségem!

Emellett jött válasz a pártszimpátiát firtató részekre is, hiszen Kis Grófo azzal zárta reakcióját, hogy „én ezek után is sok mindenben egyetértek a Fidesz programjával és meglátásaival, viszont az ilyen megnyilvánulást elutasítom”.

Lázár beszédével kapcsolatban már Tasnádi Péter is fontosnak érezte kifejteni a gondolatait, a miniszter pedig a Fidesztől meglepő módon azóta bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott, mondván, hogy félreértették a szavait. A beszédre reagált továbbá Vályi István, Lakatos László, Orsós János és természetesen Magyar Péter is.

Kik is a magyarországi cigányok?

