Elmondta egy 83 éves nyugdíjas, hogyan zsarolta és húzta le 45 millióval egy medinai család

2026. 01. 23. 12:58
Egy 83 éves kölesdi férfi kért segítséget a rendőröktől, mert megelégelte, hogy egy medinai család tagjai közel négy éve különböző okokra hivatkozva több mint 45 millió forintot húztak le róla.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bácsi azt mondta, hogy négy évvel ezelőtt a család egyik női tagja az anyagi nehézségeiről panaszkodott neki. Megsajnálta, ezért adott neki 80 ezer forintot.

Ez azonban csak a kezdet volt. A banda tagjai ezen felbuzdulva újabb és újabb történetekkel álltak elő. Egyikük ügyvédnek adta ki magát, befektetések és biztosítások ígéretével több tízmilliót csalt ki az idős férfitól. Mikor a férfi megelégelte az ígéreteket, és már nem akart fizetni, zsarolni kezdték.

A nyomozók a kizsarolt pénz átadása közben csaptak le a család két (23, illetve 28 éves) tagjára, egy testvérpárra. A bűncselekmények elkövetésében a család további tagjai is közreműködtek, ezért bűnszövetségben elkövetett csalás és zsarolás miatt kell felelniük.

Kiderült, hogy a bűnbandának nem a nyugdíjas volt az első áldozata. Az ügyészség nemrégiben emelt vádat ellenük, mert 2021 és 2022 között hasonló módszerekkel 27 milliót zsaroltak és csaltak ki másik három személytől. A két elfogott férfit őrizetbe vették és letartóztatták.

