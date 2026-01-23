luxusautórendőrséglefoglalás
13 eltűnt luxusautót találtak meg Magyarországon

2026. 01. 23. 14:26
Külföldön eltűnt bérautókat talált meg és foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi együttműködés keretében.

Tucatnyi, külföldön bérelt luxusautót talált meg és foglalt le a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében Magyarországon – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata.

A magyar hatóságokat hétfőn tájékoztatták arról, hogy egy nemzetközi autókölcsönző több külföldön bérelt jármű eltűnését észlelte.

A kocsikat egy magyar férfi neve alatt működő vállalkozás bérelte Németországban, Ausztriában és Svájcban. Mivel a bérleti díjakat nem rendezték, a járműveket pedig nem szolgáltatták vissza, az autókölcsönző feljelentést tett.

Az ügyeket megvizsgálva a rendőrök a kocsikat lopottként rögzítették és körözni kezdték.

Összérték = 210 millió forint

Az információk szerint 14 jármű lehetett Magyarországon. A budapesti, valamint a Bács-Kiskun, Nógrád és Pest vármegyei rendőrök az ORFK koordinációjával csütörtök hajnalban egyszerre hét helyszínen intézkedtek. Összesen 13 körözött járművet foglaltak le, amelyek összértéke mintegy 210 millió forint, az értékük egyenként 8,7 és 28,2 millió forint közötti.

Az autók használóinak elszámoltatását a magyar nyomozók megkezdték.

