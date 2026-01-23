Egy évvel az átadás után jött rá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hogy egy uniós forrásból finanszírozott állami beruházásban kifizettek egy megrendelt játszóteret, csakhogy a kivitelező azt nem készített el – vette észre az Átlátszó.hu. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint ezt az ajánlatkérőnek, azaz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak korábban észre kellett volna vennie, ezért két évvel az átadást követően az ajánlatkérőt bírságolták meg 2 millió forintra.

Csak papíron készült el a játszótér

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még 2020 nyarán írt ki közbeszerzést egy EU-s projekt keretében Polgárdiban. A háromrészes tender egyik eleme egy szolgáltató központ kialakítása volt, amelyet a Bástya Millenium Zrt. nyert el, mintegy 320 millió forintos ajánlattal. A tervezői költségvetésben szerepelt egy játszótér kialakítása is, amely azonban – a projekt többi elemével ellentétben – végül nem épült meg. Ennek ellenére a kivitelező a végszámlában ezt a tételt is elszámolta, a megbízó pedig 2023 januárjában ki is fizette az összeget.

A kivitelezés 2022 őszén zárult, a műszaki átadás-átvételi eljárás során hibákat ugyan rögzítettek, de a hiányzó játszótér nem szerepelt a hibajegyzékben. A felek végül lezárták az átadást, és a projekt pénzügyi elszámolása is megtörtént.

A hiányosságra csak több mint egy évvel később, a projekt zárásakor tartott helyszíni bejáráson derült fény. A főigazgatóság ekkor felszólította a kivitelezőt, hogy fizesse vissza a játszótér árát – nagyjából hárommillió forintot –, ám erre már nem került sor, mivel a Bástya Millenium Zrt. 2024-ben felszámolás alá került.

A főigazgatóság azzal védekezett, hogy a játszótér hiányának felismeréséhez speciális szakértelemre lett volna szükség. A Közbeszerzési Hatóság azonban jogorvoslati eljárást kezdeményezett, és vitatta ezt az érvelést. A hatóság szerint annak megállapítása, hogy egy játszótér megépült-e, nem igényel különleges műszaki tudást, ezért nemcsak a műszaki ellenőrnek, hanem az ajánlatkérő képviselőinek is észlelniük kellett volna a hiányt.

A Közbeszerzési Döntőbizottság végül a hatóság álláspontját fogadta el: megállapította, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megsértette ellenőrzési és dokumentálási kötelezettségét.

A háttérben meghúzódó fideszes szál

A kivitelező cég háttere sem ismeretlen a magyar közéletben. A Bástya Millenium Zrt. mögött álló Urbán-Szabó Sándor korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, és szerepet vállalt a Fradi utánpótlását támogató Albert Flórián Alapítvány létrehozásában is. Az alapítvány kuratóriumában olyan politikai szereplők tűntek fel, mint Kubatov Gábor, Kocsis Máté és Tarlós István. A cég több önkormányzati megbízást is kapott, például Terézvárosban és Józsefvárosban, illetve részt vett a káptalanfüredi gyermektábor felújításában is, amely szintén problémás projektként vált ismertté.

A Bástya Millenium Zrt. gazdasági helyzete 2023-ban rogyott meg: bevételei drasztikusan csökkentek, miközben többmilliárdos veszteséget halmozott fel. A felszámolási eljárást 2024 nyarán rendelték el a cég ellen.