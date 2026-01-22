Gyermekkardiológus mentett meg egy magára hagyott, 870 grammos koraszülöttet

Gyermekkardiológus mentett meg egy magára hagyott koraszülöttet, számolt be az esetről a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán. Mint írták: Dr. Vilmányi Csaba, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa fülét hétfő délelőtt babasírás ütötte meg az intézmény egyik zárt pelenkázó helyisége előtt.

Belépve egy, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált, egyedül, magára hagyva.

Az orvos a poszt szerint haladéktalanul cselekedett: a gyermekkel a gyerekszív központba rohant, ahol az osztályvezető főorvos és munkatársai kezdte meg a csecsemő vizsgálatát, ellátását. Miután sehol nem találtak hozzátartozót, értesítették a rendőrséget. A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai a térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével 24 órán belül felkutatták az anyát. Az asszonyt orvoshoz vitték (ahol megállapították, egészséges), majd kihallgatták, gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják.

Kukába dobta a méhlepényt, majd rosszul lett

Mint kiderült: a 42 éves nő kispesti otthonának fürdőszobájában, egyedül hozta világra gyermekét. Ellátta magát, a méhlepényt a kukába dobta, aztán rosszul lett. Magához térve bebugyolálta újszülöttjét, babakocsiba tette, majd másik két – 2, illetve 5 éves – gyermekével, tömegközlekedve a Heim Pál Gyermekkórházhoz ment.

Inkubátorba akarta tenni, ám azt sem kint, sem bent nem talált, ezért átment a Gokvi-ba, ahol a pelenkázóban hagyta a kicsit, majd hazament. Amikor a rendőrök másnap érte mentek, és élettársa megtudta a történteket, agyon akarta verni gyermekei anyját.

Nem tudott a terhességről

Máriának 10 gyermeke van, nyolc, jelenleg állami gondnokság alatt lévőt más férfiaktól, kettőt jelenlegi élettársától szült. Állítása szerint sohasem védekezett, mostani várandóságáról nem tudott. Közelmúltban végzett terhességi tesztje negatív lett – pedig kisfia akkor már legalább 25-26 hetes volt.

A 870 grammos, koraszülött gyermek jelenleg lélegeztető gépen van. Állapota stabil, de a bejegyzés szerint életkilátásai jobbak lennének, ha megfelelő időben kapott volna szakszerű orvosi ellátást. Az András György nevet adták neki.