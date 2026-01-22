Két év tíz hónapot kapott a nő, aki részegen okozott tragédiát

Két év tíz hónap börtönre ítélte a Hajdúböszörményi Járásbíróság azt a 43 éves nőt, aki ittas állapotban halálos balesetet okozott egy hajdú-bihari településen. A nőt végleg eltiltották a közúti járművezetéstől is.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője közleményében azt írta, a bíróság azért tiltotta el véglegesen a vádlottat a közúti járművezetéstől, mert az igazságügyi elmeorvosi szakvélemény szerint a nő nem alkalmas a vezetésre.

Az ítélet szerint a nő 2023. október 13-án délután személygépkocsijával közlekedett egy hajdú-bihari településen. A nő a vezetése megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, a személygépkocsiban rajta kívül egy utas is tartózkodott. Az asszony az ittasságából eredő figyelmetlensége folytán késedelmesen reagált az úttesten kerékpárját toló, balról jobbra áthaladó gyalogos mozgására: a vádlott fékezett, majd gépjárművével 33-37 kilométer/óra sebességgel hátulról elütötte a járókelőt.

Az ütközést követően a sofőr járművével az úttest mellett lévő árokba hajtott, ahol nekiütközött egy betonelemnek. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A nő vérének etilalkohol koncentrációja a bűncselekmény elkövetésének pillanatában olyan magas volt, ami őt súlyos fokban befolyásolta a biztonságos közlekedésben.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítás miatt fellebbezett, míg a vádlott és védője három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére.