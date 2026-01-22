Lezárták az M7-est a Balaton felé

Összeütközött egy kamion és egy furgon az M7-es autópályának a Balaton felé vezető oldalán, Kajászó térségében, a 34. kilométernél. A furgonba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval és nyomatóhengerrel szabadították ki, majd kiemelték, és átadták a mentőknek az érdi hivatásos és a váli önkormányzati tűzoltók.

A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaoldalt, nagy a torlódás – áll a katasztrófavédelem honlapján.