Lezárták az M7-est a Balaton felé

2026. 01. 22. 13:09
Kamion és furgon karambolozott az M7-esen. Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből. Kajászó közelében nagy a torlódás.

Összeütközött egy kamion és egy furgon az M7-es autópályának a Balaton felé vezető oldalán, Kajászó térségében, a 34. kilométernél. A furgonba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval és nyomatóhengerrel szabadították ki, majd kiemelték, és átadták a mentőknek az érdi hivatásos és a váli önkormányzati tűzoltók.

A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaoldalt, nagy a torlódás – áll a katasztrófavédelem honlapján.

