napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.01.22.

Mohos Márton / 24.hu
Lázárinfó Orbánnal és Háborúellenes Gyűlés Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezésében a Pick Arénában 2025. december 20-án.,
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 22. 21:46
Mohos Márton / 24.hu
Lázárinfó Orbánnal és Háborúellenes Gyűlés Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezésében a Pick Arénában 2025. december 20-án.,
Mindenki megkapja, ami neki jár.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A látványosan ingerült Magyar Péter arról beszélt, hogy 2026 Magyarországán fagyási sérülésekkel visznek be gyerekeket a kórházba
Az orvos elmagyarázza, milyen okai lehetnek annak, ha az éjszaka közepén felkelünk pisilni
Katalin hercegné divattervezőnek állt: saját tervezésű kabátban lépett a tömeg elé
Kormányinfó: automatikus rezsistop, 120 ezres nyugdíj és kormánytagok, a nagytőke világa és Dallas
Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban.
Orbán Davosba utazik Trump meghívására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik