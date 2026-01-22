- Először ül le tárgyalni Ukrajna, Oroszország és Amerika, de nem Budapesten
- Orbán durván beszólt Zelenszkijnek: Mindenki megkapja, ami neki jár
- Megalakult a Béketanács, Trump „kemény fickónak” nevezte Orbánt
- Amerikai különmegbízott: Egy lépésre a megállapodás az orosz–ukrán háborúban
- A látványosan ingerült Magyar Péter arról beszélt, hogy 2026 Magyarországán fagyási sérülésekkel visznek be gyerekeket a kórházba
- Mikor és hogyan lett Grönland a dánoké?
- Újabb Orbán Viktor bukását jelző weboldalt tiltottak be a magyar hatóságok
- Kormányinfó: automatikus rezsistop, 120 ezres nyugdíj és kormánytagok, a nagytőke világa és Dallas
- Magyar Péter: Konfliktust vállalunk az Európai Néppárttal
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.22.
Mohos Márton / 24.hu
Lázárinfó Orbánnal és Háborúellenes Gyűlés Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezésében a Pick Arénában 2025. december 20-án.,
Mohos Márton / 24.hu
Mindenki megkapja, ami neki jár.
