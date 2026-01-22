Újabb Orbán Viktor bukását jelző weboldalt tiltottak be a magyar hatóságok

A magyar hatóságok korlátozták a hozzáférést a Kalshi nevű fogadási és előrejelzési piaci platformhoz – szúrta ki a Bitcoinbázis. Az oldal magyar IP-címről felkeresve ezzel teljesen elérhetetlenné vált, ezzel rövid belül a második weblappá vált, amelyet blokkolt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH).

A hatóság tájékoztatása szerint a Kalshit tiltott szerencsejáték miatt tiltották le, ahogyan néhány nappal korábban a Polymarket nevű oldalt is.

Mi az a Kalshi?

A 2018-ban alapított Kalshi Inc. vállalat mögött Tarek Mansour és Luana Lopes Lara állnak, akik bekerültek a Forbes listáján a legfiatalabb, legsikeresebb vállalkozók közé. A Polymarkethez egy hasonlóan egy blokkláncalapú „előrejelzési piacról” van szó, ahol nem hagyományos értelemben vett fogadás zajlik (ahol a szolgáltató határozza meg az esélyeket, az oddsokat), hanem a tőzsdékhez hasonlóan a résztvevők egymás között kereskednek egy-egy jövőbeli esemény bekövetkezésére vonatkozóan. Az árfolyamok így azt mutatják meg, hogy a piac mekkora valószínűséget társít egy adott eseményhez.

A Kalshi weboldalán egyebek mellett politikai eseményekre is lehet fogadni, és jelenleg rengeteg felhasználó tette pénzét arra, hogy Orbán Viktor elveszíti miniszterelnöki pozícióját az idei parlamenti választások után. Ennél többen csak Miguel Díaz-Canel kubai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök bukására fogadtak a platformon.

A korábban betiltott Polymarket oldalán szintén szerepelt a 2026-os magyar parlamenti választásokkal összefüggő fogadás, erről alábbi cikkünkben írtunk részletesen: