Elcsúszott a kertben, kórházba került Medgyessy Péter

Mohos Márton / 24.hu
Baleset érte Medgyessy Pétert, kórházban ápolják.
admin Vaskor Máté
2026. 01. 21. 16:50
Elcsúszott és eltört a bokája Medgyessy Péternek, írja a Blikk.

Tornóczky Anita, a volt miniszterelnök nevelt lánya a lapnak azt mondta, Medgyessyt a kertjében érte a baleset. Kórházban ápolják, meg is kellett műteni.

Az ex-politikus arról beszélt,

hosszadalmas lesz a felépülés, hat hetet mondanak az orvosok. Egyelőre nem kellemes a gyógyulás, fáj is a sérülés, de azért bízom benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot.

Medgyessy Péter 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. volt Magyarország miniszterelnöke.

