Rosszul lett vezetés közben és meghalt a MÁV-csoport egyik buszsofőrje

Szerdán reggel, szolgálatteljesítés közben elveszített egy kollégát a MÁV-csoport, közölte a társaság a Facebookon.

A posztban azt írták, hogy Iski János járművezető járatával Szerencsről Tokajba tartott, amikor Taktakenéz és Prügy között rosszul lett.

Bár a helyszíni újraélesztés sikeres volt, a kórházba szállítás után az állapota rosszabbodott, a szakemberek pedig már nem tudták megmenteni az életét

– fogalmaztak.

Hozzátették, hogy hajnali rosszullétekor az általa vezetett busz az árokba hajtott, de két utasa nem sérült meg.

10 éve dolgozott a MÁV-csoportnál

Az 56 éves férfi a társaság tájékoztatása szerint 2016 óta dolgozott a cégnél.

Megrendülten értesültünk haláláról, családjának együttérzésünket fejezzük ki

– írták.

Elhunyt munkatársát a MÁV-csoport saját halottjának tekinti.