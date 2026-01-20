Vitézy Dávid: Jogellenesen gyűjtenek adatokat Lázár János honlapján

Lázár János építési és közlekedési miniszter a saját pártpolitikusi oldalán tette közzé véleményezésre az új KRESZ tervezetét a szaktárca honlapja helyett – közölte Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

A mindenkit érintő új jogszabály társadalmi egyeztetési felülete is hozzá fut be, az online adatlap alján semmilyen adatvédelmi tájékoztató nincs – ez önmagában is törvénysértő

– írta Vitézy.

Az új KRESZ-t részletező dokumentum valóban Lázár saját oldalára került fel, ahol véleményezni is lehet a tervezetet: ehhez nevet és e-mail-címet kell megadni. Vitézy ezzel kapcsolatban azt írta:

jó eséllyel, ha bárki küld is véleményt, azzal feliratkozik Lázár vagy a Fidesz adatbázisába.

Az új KRESZ-ről azt írta, hogy az még Révész Máriusz irányításával, évekkel ezelőtt elkészült, de

Lázár az egész folyamatot maga alá gyűrte, évekig nem csinált semmit, majd most a korábbi anyagot kicsit leporolva közzétette. Úgy időzítve, hogy a kormányzati ciklusban elfogadott jogszabály ne legyen már belőle.

„Tehát, az egész egy kampány-tervezet, amivel direkt addig húzták az időt, hogy csak a véleményezése történhessen már meg a választásokig, Lázár honlapján, teljesen szabálytalan és jogellenes adatgyűjtési céllal” – írta Vitézy.

Az építési és közlekedési minisztériumtól megkérdeztük, hogy miért Lázár személyes oldalára töltötték fel az új KRESZ tervezetét, valamint azt, hogy pontosan ki kezeli a véleményezők adatait. Ha válaszolnak, beszámolunk róla.