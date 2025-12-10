gulyás gergelygyermekvédelemmolnár lászlópintér sándor
Molnár László: A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket

2025. 12. 10. 17:44
A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket – mondja Molnár László gyermekvédelmi szakember, aki már évekkel ezelőtt jelezte, hogy valami nincs rendben a Szőlő utcai intézet igazgatója, Juhász Péter Pál közül. Molnár a kormány intézkedését szükséges tűzoltásnak nevezte, de felhívta a figyelmet arra, hogy hosszútávon rendészek helyett jól képzett és motivált szociális szakemberekre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok ne még profibb bűnözőként kerüljenek ki az intézetek falai közül, hanem vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.

Tűzoltásnak nevezte a 24.hu kérdésre Molnár László gyermekvédelmi szakember, a fővárosi Tegyesz (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) volt vezetője, hogy szerdától a kormány a rendőrség felügyelete alá helyezte azt az öt nevelőintézetet – köztük a Szőlő utcait is –, ahová bírósági ítélet alapján kerülnek be a fiatalkorú bűnelkövetők. A szakember azt mondta, hajlamos elfogadni, hogy olyan helyzet alakul ki a javítóintézetekben, ami miatt szükség van azonnali beavatkozásra, ez ugyanakkor rámutat az ágazatban uralkodó súlyos szakemberhiányra.

Molnár az egyike azoknak a gyermekvédelmi szakembereknek, akik már évekkel ezelőtt jelezték a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben a Szőlő utcai intézet igazgatója, Juhász Péter Pál körül.

