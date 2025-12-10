Tűzoltásnak nevezte a 24.hu kérdésre Molnár László gyermekvédelmi szakember, a fővárosi Tegyesz (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) volt vezetője, hogy szerdától a kormány a rendőrség felügyelete alá helyezte azt az öt nevelőintézetet – köztük a Szőlő utcait is –, ahová bírósági ítélet alapján kerülnek be a fiatalkorú bűnelkövetők. A szakember azt mondta, hajlamos elfogadni, hogy olyan helyzet alakul ki a javítóintézetekben, ami miatt szükség van azonnali beavatkozásra, ez ugyanakkor rámutat az ágazatban uralkodó súlyos szakemberhiányra.

Molnár az egyike azoknak a gyermekvédelmi szakembereknek, akik már évekkel ezelőtt jelezték a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben a Szőlő utcai intézet igazgatója, Juhász Péter Pál körül.