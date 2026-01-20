Életfogytiglant kértek a férfira, aki kalapáccsal verte agyon barátját a miskolci Aldi parkolójában

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki másfél évvel ezelőtt kalapáccsal verte agyon a barátját a miskolci Aldi parkolójában. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a támadó évtizedes baráti kapcsolatban volt a későbbi áldozatával, ám a terhelt kábítószer-fogyasztóvá válása miatt megromlott a viszonyuk.

Tavaly júniusban találkoztak a Kiss Ernő utcában lévő Aldi parkolójában, ahol az elkövető szándékosan nekihajtott a barátja kocsijának, majd kiszállt az autójából, és egy kalapáccsal többször is megütötte az áldozata fejét. A feleség próbálta megvédeni férjét, a dulakodás közben a támadó elejtette a kalapácsot. Majd visszaült az autójába, és nekihajtott a bántalmazás miatt földön fekvő sértettnek.

A férfi a helyszínen meghalt. Autójában több mint 4 millió forint összegű kár keletkezett, felesége pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kért a minősített emberöléssel vádolt férfira.