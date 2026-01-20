bűnügycsepelemberöléskenyérgyár
„Elvettem egy ember életét, ezt kimondani is nehéz. Elbuktam emberként” – sírva mondta el az utolsó szó jogán tett vallomását a társát meggyilkoló fiatal

Mohos Marton / 24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 20. 12:28
Mohos Marton / 24.hu
Sz. Bencének pénzügyi vitája volt 21 éves ismerősével, akit videójétékozás során ismert meg. A nézeteltérést úgy rendezte, hogy elcsalta a csepeli kenyérgyárba, a földre vitte, és elvágta a torkát. „Nem múlt el pillanat, amikor ne gondolnék arra, mit tettem, és milyen fájdalmat okoztam László családjának.”

Egy ember életét vettem el. Ezt kimondani is nehéz, de minden nap emlékeztet rá a lelkiismeretem. Nem múlik el pillanat, amikor ne gondolnék arra, hogy mit tettem és milyen fájdalmat okoztam László családjának. Tudom, hogy semmilyen szó nem hozhatja vissza, és semmi nem enyhítheti a gyászt, amelyet okoztam

– ezt mondta könnyeivel küszködve a bíróságon Sz. Bence, aki két és fél évvel ezelőtt elcsalta és meggyilkolta a videójátékozás közben megismert 21 éves ismerősét Csepelen.

Mohos Marton / 24.hu

Kedden az előkészítő üléssel kezdődött az emberölés bűntettével vádolt férfi és bűnpártolással vádolt barátja, Sz. Krisztián büntetőpere. Mindkét fiatalember civil ruhában érkezett a tárgyalásra. A főbűnös fekete pulóvert, míg társa egy elegáns sötétkék öltönyt viselt. A korábban önvédelemre hivatkozó gyilkos és a társa meglepetésre mindent bevallott, és lemondott a tárgyalás jogáról is, így a bíróság azonnal ítéletet is hozott az ügyben.

