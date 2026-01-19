Kommandósok lepték el a Pécsi Est nevű szórakozóhelyet, a rendőrség cáfolja, hogy vegzálták és fenyegették volna a bulizókat

Kommandósok lepték el szombat hajnalban a Pécsi Est nevű szórakozóhelyet. A klub a közösségi oldalán azt közölte, hogy a razzia során az egyenruhások megállították a zenét, felkapcsolták a világítást, és megtiltották, hogy bárki is elhagyja a helységet.

Gellai Gergő, a Pécsi Est képviselője a Facebook-posztban kiemelte, rendben van, hogy a hatóságok teszik a dolgukat, ám az szerinte már elgondolkodtató, hogy egy több mint 15 éve működő zenés klub esetében, ahol több ezer koncert, kulturális és szórakoztató esemény zajlott le rendben és biztonságosan, szükséges-e az épp ott tartózkodó vendégek estéjét ilyen drasztikus eszközökkel tökre tenni, ordítozni velük, megtiltani, hogy telefont használjanak.

Szerintünk biztosan nincs rendben, hogy egy intézkedő rendőr többször arra utalgat, hogy úgyis lesz még egymással problémánk, készüljünk fel rá, hogy addig fognak hozzánk járni ellenőrzi, amíg nem találnak valami problémát

– tette hozzá.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményben reagált a szórakozóhely kifakadására. Azt írták, hogy nemtelen támadás érte a rendőröket, és nem véletlenül ellenőrizték a hatóságok az adott helyen. Közleményük szerint négy büntetőeljárás is indult tavaly óta a szórakozóhely közvetlen környezetéhez köthetően.

A gyanú szerint tavaly március 15-én a biztonsági szolgálat egyik munkatársa ököllel ütötte az egyik vendéget, majd a szórakozóhely előtt tovább ütötték, és rátapostak a mobiljára. Az esetről a sértett videófelvételt készített, amelyet az eljárás során átadott a nyomozóknak. A rendőrség garázdaság és könnyű testi sértés miatt nyomoz egy pécsi férfi ellen.

November 1-jén egy vendéget vitt ki a biztonsági személyzet, majd ketten ököllel ütötték és fejbe rúgták a sértettet, akik közül az egyik támadót a felismerésre bemutatásnál felismerte. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás egy pécsi férfi ellen.

November 21-én csoportosan elkövetett garázdaság történt, szintén a szórakozóhely előtt. A biztonsági személyzet megütött egy férfit, kitörött az egyik foga, eszméletét vesztette, és csak a mentőben tért magához. Az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja, azonban az esetet rögzítette a térfigyelő kamera.

December 6-án azért kellett intézkedniük a rendőröknek, mert dulakodás alakult ki egy férfi és egy társaság három tagja között. A dulakodást kint is folytatták, ahol a három férfi megpróbálta megütni az egyedül lévőt, végül a földre lökték. Garázdaság elkövetésének gyanúja miatt vizsgálják az esetet a pécsi nyomozók.

Azt írták, hogy az egyenruhásoknak idén január 17-én a szórakozóhely vonatkozásában csupán egy esetben kellett intézkedniük, mert egy fiatalkorú személy a testvérének az adataival akarta igazolni magát, ezért a rendőrök előállították, majd szabálysértési eljárást indítottak ellene.

Hozzátették, a szórakozóhelyek ellenőrzése során nem a szórakozás ellehetetlenítése, vagy a vendégek vegzálása a céljuk. És a rendőri intézkedések gyors és szakszerű végrehajtásához elengedhetetlen, hogy mindenki tiszteletben tartsa a rendőrség kéréseit. Akik ezt nem teszik meg, azokat a rendőrség felszólítja, hogy működjön együtt, és ne akadályozza az intézkedést. „Drasztikus eszközökhöz” a hétvégi ellenőrzés során nem kellett nyúlnia a rendőröknek, semmilyen kényszerítő eszköz alkalmazása nem vált szükségessé.

Kiemelték, hogy azigazoltatás során senkinek nem kell bűnözőnek éreznie magát. Ha együttműködik, az gördülékenyebbé teszi az ellenőrzést, és így a rendőrség is hamarabb tud végezni a munkájával. Azt írták, hogy a hétvégi rendőri intézkedéssel szemben nem érkezett panasz hozzájuk.

A rendőrség nem fenyeget senkit, az ellenőrzéseit a mindenkori operatív helyzet és szakmai mérlegelés alapján határozza meg.

– közölték, hozzátéve, a bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása érdekében a jövőben is ellenőrizni fogják azokat a szórakozóhelyeket, és vendéglátóipari egységeket, ahova sokan járnak. Ennek pedig az a célja, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak.