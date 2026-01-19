Jászapáti tragédia: elaludt a buszvezető, vádat emeltek ellene

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt állítja bíróság elé az ügyészség azt a buszvezetőt, aki tavaly január közepén tragédiát okozott Jászapátinál – tudta meg a 24.hu.

Bár az első rendőrségi hírek még arról szóltak – az akkor még rendelkezésre álló adatok szerint – hogy a személyautó sofőrje ismeretlen okokból áttért a szemközti sávba, és ott összeütközött egy menetrend szerinti autóbusszal, a vádiratból egyértelműen kiderült, hogy kizárólag a buszvezető okolható az egy évvel tragikus kimenetelű balesetért.

Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul megerősítette, hogy az autóbusz vezetőjének KRESZ szabályszegése miatt következett be a halálos kimenetelű baleset.

A vádlott a vezetés közben elaludt, ezért az általa vezetett autóbusszal féktávolságon belül áttért a menetiránya szerinti bal oldali fogalmi sávba, és ott összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsival. A vétlen autó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.

– mondta lapunknak az ügyész, hozzátéve, a buszvezető elismerte a felelősségét a nyomozás során.

Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, és pénzbüntetést kért a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt buszsofőrre azzal, hogy véglet tiltsák el őt a közúti járművezetéstől.