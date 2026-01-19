„Nagyon féltem Stefantól, féltettem az életemet” – kilenc évet kapott a bulinegyedben gyilkoló holland anya

Kilenc év börtönre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Törvényszék W. Wendyt, aki közel két évvel ezelőtt meggyilkolta a párját Budapesten, a Kazinczy utcában. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a féltékenység miatt gyilkoló holland nő feltételesen sem bocsátható szabadságra.

Az asszony 2019 óta élt párkapcsolatban a férfival, aki tíz évvel volt idősebb nála. Sokat veszekedtek egymással a nő féltékenykedése miatt. Az egyik barátnője szerint 2024. február 18-án azért utaztak Budapestre, hogy megünnepeljék a szerelmüket. Már aznap este beültek egy romkocsmába, ahol koktélt és sört, valamint hat-hat rövidet fogyasztottak.

Hajnalban visszatértek az Airbnb szállásukra, ahol csúnyán összevesztek. A vádirat szerint ennek az volt az oka, hogy a nő észrevette, a párja egy másik nővel csetel. W. Wendy azt feltételezte, hogy Grétának viszonya volt korábban Stefannal, ezért a férfi azt ígérte neki, hogy nem tartja vele többé a kapcsolatot.

A féltékenységi veszekedés odáig fajult, hogy a felek dulakodni kezdtek, majd kölcsönösen megütötték egymást. A balhé hevében a nő felkapott egy katonai kést, és megszúrta vele a párja vállát és hátát. Az erősen vérző férfi rövid időn belül elvesztette az eszméletét, mire az elkövető segítségért kiabált. Ezt követően négy bejelentés is érkezett a segélyhívóra. Az egyik bejelentő azt közölte, hogy egy nő ordítozott az egyik lakásban, és minden tiszta vér volt.

W. Wendy később maga is felhívta a segélyhívót. A felvétel szerint azt kiabálta angolul, hogy:

Kérem, segítsenek! Veszekedtünk és haldoklik.

Bár a nő segítséget kért, kis mértékben átrendezte a bűncselekmény helyszínét. A holland férfi elvérzett, a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni az életét. W. Wendy azt állította a bíróságon, hogy a párja a hajánál fogva vonszolta és ütötte-verte őt. „Bár nem emlékszem mindenre, próbálom felidézni az emlékeimet, de nem jönnek a képek. Az egyedüli, amire biztosan emlékszem, az az, hogy rúgott, és a hajamnál meg a nyakamnál fogva vonszolt a padlón. Nagyon féltem Stefantól, és féltettem az életemet.”

Az ügyészség szerint azonban, ha bántalmazta is a férfi a nőt, csak azért tette, hogy megállítsa a féltékenységi rohamában őrjöngő asszonyt. Az igazságügyi szakértői vélemény tíz sérülést talált az áldozaton, és ebből kettő szúrt sérülés volt – mindkettő halálos. Az áldozat élete csak akkor lett volna megmenthető, ha egy kórházi műtőben érik a szúrások.

W. Wendy magyarul szólalt meg az utolsó szó jogán.

Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom mindenképp

– mondta alig hallhatóan.

A Fővárosi Törvényszék kilenc év börtönre ítélte W Wendyt azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. A bíróság a büntetéskiszabás során súlyosító körülményként vette figyelembe a terhelt ittas állapotát, illetve az éjszakai elkövetést. Enyhítő körülményként értékelte többek között a nő büntetlen előéletét, megbánó magatartását és azt, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Az ítélet nem jogerős, azzal szemben a nő és védője is fellebbeztek. A megrázó bűncselekményről ide kattintva olvashat bővebben.