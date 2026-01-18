Rablás Körmenden: a pénztáros, majd a támadó is elmenekült

Körmenden péntek este egy férfi fegyverrel akarta kirabolni az egyik helyi áruházat, de az akció nem sikerült, mert nagyon megijesztette a pénztárost.

A Blikk beszámolója szerint a rabló zárás előtt lépett be az áruházba, beállt a sorba a pénztárhoz, majd amikor odaért, elővett egy fegyvernek látszó tárgyat és rászegezte az eladóra. A nő azonban annyira megijedt, hogy kipattant a kasszából és elfutott, ami váratlanul érte a férfit, így ő is elmenekült a helyszínről.

Hajtóvadászatot indított a rendőrség

A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított az elkövető után. A környéket két órán át kutatták, és egy közeli szemetes konténerből egy szürke kabátot és pulóvert találtak, amelyet feltehetően a rabló viselt.