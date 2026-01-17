Kocsis Máté: Orbán intett már be Brüsszelnek, Magyar még nem 

Kocsis Máté – Rákay Philip megfogalmazása szerint –, a józsefvárosi fenegyerek érkezett, aki „két jó hírrel” kezdte. Elmondta, múlt héten a zebra digitális kör átlépte a 20 ezres taglétszámot, és ezzel ez lett a legnagyobb kör, egyben közölte, hogy megérkezett zebra tematikában az összes elérhető ruházat, és egyebek, amelyek bevételét jótékony célra fogják fölajánlani.

Kocsis kiemelte, Magyar Péter nem ment Miskolcra, szerinte azért mert azt mondják, hogy „vidéken szárad a Tisza”. Majd Magyar volt felesége, Varga Judit volt igazságügyi minisztert idézte, aki szerint volt férje vidéki debilekként, prolilágerként emlegette az általa lenézett miskolciakat. Kocsis egyben megköszönte, hogy „Magyar Péter kéz és hangremegéséről egy fesztivált is elneveztek, a kocsonyafesztivált.”

Ezután rátért Ursula von Der Leyenre, aki szerinte bejelentette, hogy „mi finanszírozzuk Ukrajnát” 90 milliárd eurós kölcsönt emlegetett, amiből az Európai Bizottság elnöke szerint 60 millió katonai kiadásokra megy. Kocsis azt mondta, szerinte már áprilisban utalnának, ő pedig a szavazókat kérte, hogy utaljanak egy szavazatot a Fidesznek.

Megismételte, hogy

Ukrajna háromszor annyi pénzt kaptak két év alatt, mint Magyarország 22 év alatt.

Elmondta, hogy szerinte Brüsszel Magyarországon a CSOK, az otthonteremtési támogatás megszüntetését, az SZJA mentesség felülvizsgálatát kéri, valamint a 13. havi nyugdíj csökkentését, vagy eltörlését szeretnék.

Orbán Viktor intett már be Brüsszelnek, például a migráció kérdésében, Magyar Péter még nem

– mondta Kocsis.

A Tisza Párt nem létező adóemelési terveire is kitért. Föltette a kérdés, akkor miről beszélt Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke aki azt mondta, nem mondhatnak el mindent, mert megbuknának.

Végül Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnökének szavait idézte, aki azt mondta, hogy a világ állapota alapján „itt az ideje, hogy elkezdjünk inni” ugyanakkor Kocsis szerint békére van szükség, amire mindenki koccint majd az európai politikussal.