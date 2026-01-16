Feljelentetést tesz a rendőrségen a Blikk írása szerint a Pest vármegyei Üllő alpolgármestere, Nagyné Prém Szilvia (Üllő Te Vagy) a szomszéd település egyik képviselője ellen, miután utóbbi egészen nem mindennapi módon és stílusban illette kritikával a megjelenését az egyik testületi ülésen.

A bepanaszolt személy Hegymegi István, akit az MSZP–DK–Momentum színeiben választottak önkormányzati képviselővé tavaly júniusban – de nem Üllőn, hanem a közeli Gyálon. Hegymegi a Blikk érdeklődésére most elmondta, 2025-ben elment Üllőre az ottani képviselő-testület ülésére, mert elmondása szerint érdekli, hogy mi történik a környező településeken. Mint mondta, az ülést nem közvetítették online, így feladatának érezte, hogy rövid posztokban tájékoztassa a követőit az eseményekről a Facebook-oldalán.

„Leültem a közönség soraiba, és egyszer csak elvonult előttem egy hölgy a női idomait kiemelő, testre simuló felsőben, térdig sem érő szoknyában, csipkés harisnyában és egészen magas tűsarkú cipőben. Az illető nem más volt, mint az üllői alpolgármester asszony, Nagyné Prém Szilvia” – mondta most el a lapnak. A mai napig elérhető nyilvános Facebook-bejegyzésében ezt így tálalta:

Rémszilvike legfontosabb dolga, a telefonnyomogatás. Az öltözködése pedig mint presszós kurváké. Hányinger…..a testület tekintélyét teljesen lejáratja.

Hegymegi a lapnak azzal védekezett, hogy az értékítéletét tette csak közzé, illetve azt igyekezett hangsúlyozni, hogy az üllői önkormányzat etikai kódexe is elvárásokat támaszt a képviselők felé a megjelenésüket illetően. Ráadásul szerinte az alpolgármester közszereplő, ezért tűrnie kell a személyét érintő, közügyekhez kapcsolódó véleményeket.

A lap kereste az üllői alpolgármestert, Nagyné Prém Szilviát is, ő azonban nem nyilatkozott. A lap viszont tudni véli, hogy az ügyet jogi útra terelik, és 400 ezer forintos sérelemdíjat követelnek.

Korábban Dobrev Klára fórumán verekedett

A Hegymegi István és Nagyné Prém Szilvia közötti konfliktus a jelek szerint egyre csak mélyebb lett, a gyáli képviselő üllői Facebook-csoportokban rendszeresen tesz közzé az alpolgármestert kritizáló, pocskondiázó posztokat.

A 444 2022-ben írt Hegymegiről, amikor DK-s önkormányzati képviselőként jelen volt Dobrev Klára gyáli fórumán – és összeverekedett az ellenzéki összefogás vecsési parlamenti képviselőjelöltjével, Tóth Péterrel.

A cikk szerint a verekedést szóváltás és köpködés előzte meg a két, régóta rossz viszonyt ápoló ellenzéki politikus között, majd Hegymegi István úgy fejbe verte az ellenzéki közös jelöltet, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Később Tóth azt monndta az esetről, hogy a történtek után a Merényiben CT-vizsgálatot végeztek rajta, ezzel együtt viszont azt állította, ő nem verekedett és nem is köpködött.