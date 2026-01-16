Súlyosabb büntetést kértek az élettársa apját halálra rugdosó férfira

Súlyosabb büntetést kért a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség arra az első fokon tíz év szabadságvesztésre ítélt férfira, aki másfél évvel ezelőtt halálra rugdosta a párja apját. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint egy kis somogyi faluban lakott együtt a négyfős család és a nő édesapja.

A felnőttek rendszeresen fogyasztottak alkoholt, ezért mindennaposak voltak a veszekedések és a hangos szóváltások. Az ominózus nap, közös italozás során, a két férfi összebalhézott, majd a fiatalabb férfi berúgta az üvegajtót, megütötte az idős férfit, és kizavarta a házból az udvarra. Ezt követően a támadó a földre lökte őt, majd a felkelni próbáló áldozatát durván megrugdosta és hosszasan bántalmazta.

Az életveszélyes sérüléseket szenvedő férfi a kórházba szállítást követően meghalt. A támadót 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, emberölés bűntette miatt.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a támadó és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.