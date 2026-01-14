- Török Gábor a Medián méréséről: Ez már nehezen megfordítható
- „Egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – reagált a Medián Molnár Csaba vádjaira
- Volt Szőlő utcai növendék: Az egyik nevelő airsoft pisztollyal lövöldözött a gyerekekre
- Molnár László: Egészen biztos, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy miket művelhet Juhász Péter Pál
- Szőlő utca: már a nyáron a rendőrségnél voltak a Kovács-Buna Károly bántalmazásairól készült videók, de úgy ítélték meg, hogy a felvételek nem relevánsak
- Karácsony: A kormány kifosztotta a fővárost, pedig nem volt rászorulva
- Halálos gázolás: ketten is áthajtottak a gyalogos áldozaton – szemtanúkat keres a rendőrség
- Kettős hazaárulónak nevezte Habsburg Károly Orbán EU-s pártcsaládjának egyes tagjait
- Fico hiába nem akar beszállni a magyar kampányba, Magyar Péter a választásokig visszavonatná vele a Benes-dekrétumokat és az új szlovák törvényt is
- Szlovák parlament alelnöke: Fico gondolkodás nélkül hátba szúrná Orbánt, ha az érdekei úgy kívánják
- A Fidesz és a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen
- Trump a grönlandi miniszterelnökről: Nem tudom, ki az, de ebből nagy gondjai lesznek
A nap legfontosabb hírei 2026.01.14.
Varga Jennifer / 24.hu
Varga Jennifer / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!