A nap legfontosabb hírei 2026.01.14.

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 14. 21:30
Varga Jennifer / 24.hu
  • Török Gábor a Medián méréséről: Ez már nehezen megfordítható
  • „Egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – reagált a Medián Molnár Csaba vádjaira
  • Volt Szőlő utcai növendék: Az egyik nevelő airsoft pisztollyal lövöldözött a gyerekekre
  • Molnár László: Egészen biztos, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy miket művelhet Juhász Péter Pál
  • Szőlő utca: már a nyáron a rendőrségnél voltak a Kovács-Buna Károly bántalmazásairól készült videók, de úgy ítélték meg, hogy a felvételek nem relevánsak
  • Karácsony: A kormány kifosztotta a fővárost, pedig nem volt rászorulva
  • Halálos gázolás: ketten is áthajtottak a gyalogos áldozaton – szemtanúkat keres a rendőrség
  • Kettős hazaárulónak nevezte Habsburg Károly Orbán EU-s pártcsaládjának egyes tagjait
  • Fico hiába nem akar beszállni a magyar kampányba, Magyar Péter a választásokig visszavonatná vele a Benes-dekrétumokat és az új szlovák törvényt is
  • Szlovák parlament alelnöke: Fico gondolkodás nélkül hátba szúrná Orbánt, ha az érdekei úgy kívánják
  • A Fidesz és a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen
  • Trump a grönlandi miniszterelnökről: Nem tudom, ki az, de ebből nagy gondjai lesznek

„Szerintem 55 évesen így kell kinézni” – Szabó Győző félmeztelen fotókon mutatta meg, mennyire kigyúrta magát
Medián: Tovább nőtt a Tisza előnye, a Fidesz a biztos szavazó pártválasztóknál még gyengült is
„Ha késlekedünk, nem lesz ugyanaz a hatás” – gyorsított eljárásokat és kivégzéseket szorgalmaz az iráni legfelsőbb bíróság elnöke a tüntetőkkel szemben
Szőlő utcai intézet épülete
