Szlovák parlament alelnöke: Fico gondolkodás nélkül hátba szúrná Orbánt, ha az érdekei úgy kívánják

Az Orbán Viktor és Robert Fico közötti viszonyról is nyilatkozott Martin Dubéci, a szlovák ellenzék egyik erős embere, akivel a Válasz Online készített interjút.

A Progresszív Szlovákia politikusa – és egyben a parlament alelnöke – szerint az Orbán–Fico „barátság” inkább taktikai, Brüsszellel szembeni érdekközösség és kézzelfogható eredményt nem hozott a szlovák–magyar kapcsolatokban. Úgy látja, Fico „könyörtelen, brutális, már-már művészi szintű pragmatista”, aki adott helyzetben „gondolkodás nélkül hátba szúrná Orbánt, ha az érdekei úgy kívánják”.

Dubéci szégyelli a Benes-ügy kapcsán történteket, egyben elmondja, pártja tudatosan hozta vissza a közbeszédbe a kollektív bűnösség kérdését, mert a magyar közösségekben ez folyamatosan jelenlévő trauma, miközben országos szinten tabutémának számított. A Benes-dekrétumok esetleges eltörlésével kapcsolatban úgy fogalmazott: nem támogatja azok teljes eltörlését, mert az félelmeket és jóvátételi igényeket nyitna meg. Szerinte „holt joganyagként” maradhatnak, de nem szabad őket alkalmazni, és szükséges lenne nyíltan beszélni a kollektív bűnösségből fakadó tragédiákról. Sürgetett egy szlovák–magyar megbékélési folyamatot is, cseh–német mintára, amelyben Budapestnek is szerepet kellene vállalnia.

A politikus szerint, fontos lenne, hogy a szlovákiai magyarok újra aktívan részt vegyenek az ország demokratikus folyamataiban, mint 1989-ben, 1998-ban vagy 2004-ben.

Elmondása szerint kritikus a Magyar Szövetség eddigi irányával szemben, de Gubík László elnökségében nyitottságot és bátorságot lát, és nem zárja ki az együttműködés lehetőségét.