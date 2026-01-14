„Egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – reagált a Medián Molnár Csaba vádjaira

Közzétette idei első közvélemény-kutatásának eredményeit a Medián, amely 12 százalékos előnyt mért a Tisza Pártnak a Fidesszel szemben a biztos szavazó pártválasztók között.

Molnár Csabát, a Demokratikus Koalíció alelnökét az bőszítette fel, hogy a Medián szerint a DK támogatottsága 1 százalékra esett vissza. Facebook-oldalán a cég ügyvezető igazgatójának, Hann Endrének üzent, azt állítva:

Tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljünk tőlük sokmillió forintért felméréseket. Részletesen elmagyarázva, hogy az miért lenne jó nekünk. Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé.

Molnár tehát azt állította, hogy a Medián azért méri 1 százalékra őket, mert nem rendeltek kutatást a cégtől, és azt is hozzátette: „Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni. A bíróságon az apró részletek is kiderülhetnek”.

Hann Endre a szóban forgó kutatást megrendelő HVG cikkében reagált a vádakra. E szerint Sebián-Petrovszki László, a DK frakcióvezetője tavaly augusztus végén e-mailben érdeklődött nála arról, hogy van-e olyan aspektus, amit megmérve, kutatva, jó eredmény jönne ki a pártnak. A számára kiábrándító válasz után (melyben leírták, hogy korábbi felmérések alapján mekkora nyitottság mutatkozik a társadalomban a DK iránt) a politikus rövidre zárta kettejük kommunikációját: „Sajnos nem látok esélyt egy kutatásra most. Sorry” – idézi őt a HVG a Hann által bemutatott levelezésre hivatkozva.

A Medián ügyvezető igazgatója szerint „képtelen hazugság Molnár Csaba minden állítása”, a Sebián-Petrovszkival folytatott beszélgetésükben nem volt szó pénzről.

A Mediánnal ellentétben az IDEA Intézet szerdai kutatása bejutó helyre, 5 százalékra mérte a Demokratikus Koalíciót.