„Elég szépek ahhoz képest, hogy csak egy mezőgazdasági üzemben állnak Orbán szerint” – hatvanpusztai cserépkályhákról posztolt Hadházy

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 01. 13. 08:26
Szajki Bálint / 24.hu

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hatvanpusztai Orbán-birtok újabb berendezési tárgyairól osztott meg fotókat, ezúttal cserépkályhákról. Hadházy szerint Hatvanpusztán „a tisztilak” minden szobája egyedi cserépkályhával is fűthető, „Anikó asszony saját konyhájában pedig sütni is lehet benne”.

Sajnos a legkülönlegesebb, legdrágább antik hatású (vagy antik?) cserépkályháról csak mutattak képet nekem, de a készítője nem merte odaadni. De azért ezek is elég szépek ahhoz képest, hogy csak egy »mezőgazdasági üzemben« állnak Orbán szerint

– írta Hadházy, aki még augusztusban posztolt arról, hogy egy irgalmatlan hosszú farakást halmoztak fel a majorság mellett.

Hadházy évek óta beszámol az uradalomban zajló építkezésekről. Tavaly több fotót is megosztott a birtok belsejéből, ahova egyszer be is sétált, a Hatvanpusztához kilátogató tüntetőknek tárlatvezetéseket tartott, egyszer pedig a majorság biztonsági őre hajtott neki az autójának, de végül az ő kocsija borult fel.

