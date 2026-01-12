Rosszul lett és árokba borult egy postás az elektromos biciklijével Nagyhalász külterületén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívóra kaptak bejelentést arról, hogy a kézbesítő rosszul lett és az árokba borult.

A rendőrök kérdésére a postás elmondta, hogy hirtelen rosszullét tört rá, és már csak arra eszmélt fel, hogy a jármű mellett ül a havas árokban. A férfi látható sérülést nem szenvedett, de továbbra is a rosszullét gyötörte.

A rendőrök értesítették a mentőket, megérkezésükig pedig a szolgálati kocsijukba ültették a férfit, hogy megóvják a kihűléstől.