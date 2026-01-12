Filmből vett ütéssel ölhették meg Gábort a Morrison’s 2-ben

Egy régi filmjének kedvenc jelenetét valósíthatta meg A. László, amikor egy ütéssel megölte a Morrison’s 2-ben Gábort – írta a Blikk az áldozat ügyvédjére hivatkozva. Az emberöléssel gyanúsított férfi ugyanis tíz éve a Vitathatatlan című filmből osztott meg egy jelenetet, ahol ugyanolyan pozícióban fekszik a leütött színész, ahogy az ő áldozata is, mindezt azzal a kommentálva, hogy „ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol…”

„Bár régi a bejegyzése, de amit a fotón láthatunk, pont ugyanazt valósította meg a való életben tíz esztendővel később. Ugyanezt látja majd mindenki, ha egyszer a szórakozóhelyen készült kamerafelvétel nyilvánosságra kerül, amit az áldozat szülei velem együtt már megtekinthettek. Az ökölcsapások után ugyanígy terült el az áldozat, illetve az elkövető is így helyezkedik el felette. A hozzáírt jelmondata pedig, hogy „Ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol”, egy ember életébe került – mondta a lapnak Lichy József ügyvéd.

A férfi ütésétől akkora erővel csapódott hátra az áldozata feje, hogy a nyakcsigolyája eltört, és az agyi vérellátást biztosító ér megszakadt benne.

A Blikk szerint a gyanúsított vallomásában azt állította, hogy ő ment oda az áldozata társaságában levő egyik lányhoz ismerkedés céljából, ezután történt a végzetes ütés.