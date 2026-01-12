Pánikba esett és a Bükkben ragadt éjszakára egy turista, miután a 116-ot hívta a segélyhívó helyett

A rendőrök és a mentősök hoztak le a hegyről egy 59 éves férfit, aki kint éjszakázott a Bükkben. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi délután indult túrázni a Bükkbe, de elesett a Molnár-sziklánál, és erősen beütötte a derekát.

Nem tudott felállni, próbált segítséget hívni, de pánikba esett. Egyrészről pont most váltott telefont és a nyomógombos készülék után az érintőképernyős kifogott rajta, és a 112 ingyenesen hívható segélyszám helyett a 116-ot hívta. Éjszaka a szabadban. Télen.

– közölte a rendőrség.

A férfinak csak másnap reggel ugrott be a 112-es szám. A diósgyőri rendőrök és a mentősök a kapott információk alapján lehozták a hegyről az átfagyott férfit, aki épségben megúszta az esetet.