Extrém hideg lesz hétfő reggel

Extrém hideg lehet hétfő reggel az ország több pontján, nagy területen csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet – derül ki a HungaroMet Zrt. vasárnapi veszélyjelzéséből.

Az éjszaka első felétől főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, míg reggelre jellemzően az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet. Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre mínusz 20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű. Hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti területeken csökkenhet mínusz 15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat hétfőre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki extrém hideg miatt Zala és Somogy vármegyére, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva hétfőre a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Baranya vármegyére, továbbá Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet hétfőn.

