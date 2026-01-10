Besétált a Balaton jegére egy férfi

Helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök egy 23 éves férfira, aki a mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére. A rendőrség szombaton felhívta a figyelmet, hogy csak ránézésre tűnik biztonságosnak a Balaton jege, a veszély a felszín alatt rejlik.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján azt írta: a fonyódi vízirendőrökhöz érkezett bejelentés péntek délután egy férfiról, aki a móló területén a jégre ment, majd elindult a tó közepe felé. Az egyenruhások a partról azonnal visszafordulásra utasították a férfit, aki addigra már több száz métert megtett. A jégfelület még mozgott, széles repedések, jól látható rianások tűzdelték, így a férfi után indulni még nagyobb veszélyt jelentett volna.

A férfi végül a rendőrök iránymutatásával biztonságban a partra ért. Az egyenruhások a tiltásnak nyomatékot adva helyszíni bírságban részesítették.

Életveszélyes jégre menni

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei mindenkit óva intettek attól, hogy a fentihez hasonlót cselekedjen. A gyakorlati tapasztalatok szerint az állóvizek jege csak akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri a 10 centimétert, és egyben „acélos”, jó minőségű is a szerkezete. Rálépni csak akkor szabad, ha nem olvad, nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépni mindenkor tilos és életveszélyes, mert ez a vízmélység esélyt sem ad, ha beszakad valaki alatt

Prohászka Richárd r. alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője a rendőrség honlapján arról beszélt, hogy a Duna holtágai, mellékágai elkezdtek befagyni, de a parti jégtáblák rendkívül balesetveszélyesek. „Aki a folyópartra megy kirándulni, kutyát sétáltatni, lehetőleg ne egyedül tegye. Ha mégis, mindenképp szóljon hozzátartozóinak, hogy hova ment” – hangsúlyozta

Az alezredes elmondta azt is, hogy a jégből mentés a segítséget nyújtó számára is veszélyes, de ha mégis ilyen helyzet adódik, lehetőleg valamilyen hosszú eszközt nyújtsunk a bajba jutottnak a partról. A jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye. A vizes ruhát mielőbb le kell venni. A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és az illetőt azonnal kórházba kell vinni.

A Balaton jegén tartózkodni jelenleg még tilos, hiszen sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg – figyelmeztetett végül a rendőrség.