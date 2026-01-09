Gázolt a vonat Tárnok előtt

A Déli pályaudvarról pénteken nem sokkal 10 óra után Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat Tárnok előtt elütött egy embert, ezért a székesfehérvári vonalon közlekedő távolsági vonatoknál hosszabb menetidőre, az elővárosi járatoknál járatkimaradásokra lehet számítani – közölte a MÁV.

A közlemény szerint baleset történt Érd alsó és Tárnok között, emiatt ezen a szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Az S36-os vonatok nem közlekednek; a Budapest-Martonvásár közötti Z30-as vonatok sem járnak.

A Budapest-Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok Kelenföld-Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak – tették hozzá. A vasúttársaság Érd alsó helyett az Érd felsőről közlekedő vonatokat javasolja Budapest eléréséhez. A Budapest-Veszprém közötti InterCityk csak Székesfehérvár-Veszprém között közlekednek – írták.