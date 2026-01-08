Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlra

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a Balaton-Budapest tengely mentén fekvő járásokra a HungaroMet Zrt. csütörtökön. Emellett a Bodrogköz egyes járásaira is kiadták a másodfokú riasztást.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtökön az élénk légmozgás hatására nagyobb területen alakulhat ki gyenge hófúvás.

Kiemelten a délelőtti, délutáni időszakban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben, illetve északkeleten időnként akár óránkénti 50-60 kilométeres széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet, erősebb hófúvást okozva.

Naplemenetével várhatóan mindenütt mérséklődik a légmozgás, fokozatosan megszűnik a hófúvás.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben, illetve a Mecsekben délutánig erős hófúvásra is számítani kell, majd estétől ott is mérséklődik a légmozgás.

Péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. (MTI)