Belföld

Hosszú évek óta nem volt olyan extrém hideg, mint amilyen most jöhet

Szajki Bálint / 24.hu
Havazás (illusztráció)
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 08. 13:03
Havazás (illusztráció)

A HungaroMet azt írja, hogy évek óta nem volt olyan zord reggel, mint amilyen péntek reggel lehet: több megyében is figyelmeztetést adtak ki extrém hideg miatt, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 C° fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem 5 éve, 2021. február 11-én volt kiadva valamelyik megyére vonatkozóan.

A meteorológiai szolgálat azt írja, hogy gyorsan zuhan a hőmérséklet éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, kiderül az ég nagyobb területen is a vastag hófelszín fölött.

A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé zord az éjjel pénteken, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást. Ez a front lesz a péntek nappali időjárás meghatározója, teszik hozzá.

