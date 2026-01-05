Magyar: vannak jelek, hogy alkotmányos puccsra készül a hatalom

A Tisza elnöke említette az újévi beszédében azt is, hogy alkotmányos puccsot követhetnek el bizonyos pozícióban lévő emberek, ha a Tisza kerül hatalomra. A 24.hu arról kérdezte Magyart, hogy ez alatt mire gondolt pontosan.

Magyar Péter szerint az alkotmányos puccsnak sok fajtája van, az egyik, hogy a köztársasági elnökben, akiben eddig „túl sok szuverenitás nem volt”, „hirtelen feltámad a bizonyítási vád”, hogy ne annak a pártnak a vezetőjét kérje fel kormányalakításra, akit a magyar emberek felhatalmaznak erre. Ilyen esetben el lehet jutni olyan helyzetig is, amikor új választást kell kiírni, tette hozzá.

A pártelnök megemlítette azt is, hogy „a pártkatonákkal feltöltött” költségvetési tanács el tudja érni azt, hogy az államnak ne tudják elfogadni a költségvetését. Ebben az esetben is új választást kell tartani egy idő után.

Magyar Péter szerint a rendszerváltás óta voltak félelmek egy hasonló, köztársasági elnök által elkövetett puccsal kapcsolatban a jobboldalon is és baloldalon is, de egyszer sem volt példa ilyenre. Szerinte a Fidesznek több veszítenivalója van a korábbi hatalmaknál, vannak arra utaló jelek, hogy egy ilyen „puccsra” készülnek, állítása szerint kiadták az alkotmánybíróság munkatársainak, hogy dolgozzanak az elnöki rendszer kiépítésén.

Magyar figyelmeztette a Fideszt, hogy „államellenes bűncselekmény szembemenni az emberek akaratával, amit a választáson fejeznek ki”.

Később, a Kontroll kérdésére a pártelnök elmondta, nem fogadna arra, hogy Orbán köztársasági elnökként kapaszkodna a hatalomba, ha győzne a Tisza Párt.