Magyar Péter a vendégmunkások korlátozását ígérte újévi beszédében és kemény figyelmeztetést küldött az államfőnek

Az éjfélkor elmondott beszéd elején Magyar Péter felidézte a magyar történelem meghatározó évszámait: 1526, 1848, 1867, 1956 és 1989. Ezek mind olyan pillanatok voltak, mondta, amelyek a nemzet sorsát alakították. A mohácsi csata figyelmeztetés volt arra, hogy a széthúzásnak súlyos ára van, és hangsúlyozta, hogy Magyarországnak békére van szüksége, ki kellett maradnia minden háborúból, jegyezte meg a politikus, majd kijelentette:

A Tisza-kormány alatt nem lesz háború és nem lesz sorkötelezettség. Aki mást állít, az hazudik.

1848 a szabadság éve volt, amikor a nemzet saját kezébe vette a jövőjét.

1867 a kiegyezés éve volt, amely gyarapodást hozott, és most új kiegyezésre volt szükség magyar és magyar között.

1956 a bátorság éve volt, amikor a világ látta, hogy a szabadságvágyat nem lehet tankokkal eltiporni.

1989 a rendszerváltás éve volt, amelyet sokan reménnyel vártak, de amelyet az elődök elrontottak, mert nem volt valódi felelősségre vonás – ezt a hibát most nem szabad megismételni.

A 2026-os választás népszavazás lesz

A Tisza elnöke szerint Magyarország történelme nem szerencsejáték, hanem döntések sorozata, és 2026-ban újra dönteni kellett:

2026 a közös döntésünk éve lesz. Ez az év egy közös ítélet. Aki azt hiszi, hogy az a fő kérdés, hogy ki kormányozzon, téved. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan akarunk élni.

Ezután sorra vette a jelenlegi problémákat: a fiataloknak nem volt esélyük lakáshoz jutni, sokan elhagyták az országot, a családok túlterheltek voltak, az idősek nélkülöztek. Feltette a kérdést: akartunk-e így élni tovább, ilyen országot hagyni gyermekeinkre?

Az idei választás nem pártok versenye lesz, hanem egy derűs, békés, de sorsdöntő népszavazás. Népszavazás arról, hogy továbbra is működésképtelen hazát vagy egy működő országot akarunk-e. Népszavazás a magára hagyott magyar vidék jövőjéről. Népszavazás arról, hogy Magyarország maradjon-e Európa legszegényebb és legkorruptabb országa, vagy újra erős bástyái legyünk az öreg kontinensnek. Népszavazás az uniós forrásokról, amelyek járnak nekünk, de amelyeket a jelenlegi hatalom elvett tőlünk. Népszavazás arról, hogy az orbáni Magyarországon vagy egy emberséges hazában akarunk-e élni.

Ezután kijelentette, hogy változásra volt szükség, mert nem lehetett olyan vezetője az országnak, aki nem a magyar gyerekek boldogulását tartotta elsőnek, aki nem vállalt felelősséget, aki csak a nemzet kisebbik felét képviselte, aki elárulta a határon túli magyarokat, aki a szegénység felszámolása helyett saját gazdagodását tartotta szem előtt, és aki nem tartotta be a törvényeket.

A beszéd hangsúlyozta, hogy a változás lehetséges volt, mert a nemzet többsége nem volt legyőzhető. A népszavazás sikerének kulcsa az volt, hogy ne a haragról szóljon, hanem a közös reményről, egy olyan országról, ahol az állam szövetséges, nem ellenség. Végül kemény kritikát fogalmazott meg a jelenlegi hatalommal szemben, amely elvesztette az emberek bizalmát, és már csak a luxus és az elszigeteltség világában élt.

Ami egykor Isten, haza, család volt, az mára luxus, árulás, és dinasztia lett.

Egyértelmű üzenet a köztársasági elnöknek

A beszéd folytatásában Magyar Péter kijelentette, hogy a jelenlegi hatalom bukása elkerülhetetlen, és rendet, békét, jogbiztonságot ígért, ahol a munka és a tudás megbecsülést kap, a bűn pedig következményekkel jár. Hangsúlyozta, hogy készen állnak: van programjuk, jelöltjeik, politikai közösségük és támogatásuk. Kijelentette azt is, hogy a magyar történelmet nem külföldön, hanem itthon kell írni, szeretettel és összefogással, nem gyűlölettel.

Elmondta, hogy másfél éve járta az országot, személyesen találkozott az emberekkel, és

látom, tudom és érzem, hogy mi bánt benneteket, hogy miben szeretnétek változást, hogy mi hiányzik a magára hagyott vidéki Magyarország felemelkedéséhez, ahhoz, hogy ne ürüljenek ki a falvaink, ne költözzenek el a fiatalok.

Felsorolta a legfontosabb hiányosságokat: utak, vasút, lakhatás, egészségügy, munkahelyek. Kritizálta a külföldi vendégmunkások behozatalát, és kijelentette:

2026. június 1-től további intézkedésig nulla, azaz nulla Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkás behozatalát fogjuk engedélyezni.

Ezután ismertette a Tisza korábban már ismertetett terveit: adócsökkentés, nyugdíjemelés, az egészségügy és oktatás fejlesztése, családtámogatások (például 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, családi pótlék duplázása), az eladósodás megállítása, infláció fékezése, gazdaság beindítása.

Felhatalmazást kért a korrupció és gyűlöletkeltés felszámolásához, valamint az uniós tagság megerősítéséhez és figyelmeztetett:

Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén.

A beszéd végén felkészítette hallgatóságát a nehéz kampányra, amely szerinte a rendszerváltás utáni legmocskosabb lesz, tele hazugságokkal és gyűlöletkeltéssel. Biztatta az embereket, hogy ne feledjék: 2026 a remény és a magyar álom éve lesz, a közös döntés éve. Végül arra kérte őket, hogy ünnepeljenek, majd közösen, békésen, de elszántan dolgozzanak a hazáért, hogy Magyarország készen álljon a legfontosabb népszavazásra.