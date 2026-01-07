Videót közölt a rendőrség az angyalföldi gyilkos elfogásáról

Mint korábban megírtuk, a budapesti rendőrök elfogták azt a 33 éves férfit, aki az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható. A feltételezett elkövetőt éjjel 1 óra körül kapták el Budapest XIX. kerületében.

A rendőrség videót közölt a férfi elfogásáról, akit a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közreműködve fogtak el, majd gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi beismerte tettét.

Mint beszámoltunk róla, kedden délelőtt egy 29 éves nő ismerősei értesítették a rendőrséget, miután két napja nem tudták elérni őt. A nő XIII. kerületi lakásának ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök bent holtan találták a nőt. A hatóságok korábbi közlése szerint idegenkezűség gyanúja merült fel, ezért emberölés miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen, majd hajtóvadászat indult.