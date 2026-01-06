Még el sem kezdték építeni, de már több mint 1 milliárdot el is költöttek a NER új elitiskolájára

Még kapavágás sem történt az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) budai ingatlanán a Népszava szerint, ahol a NER bentlakásos budai elitiskoláját álmodták meg évekkel ezelőtt. Ennek ellenére már 1,3 milliárd forintot elköltött 2021 és 2024 között az elitképző intézmény létrehozására felállított közérdekű vagyonkezelő alapítvány, a Közép-európai Oktatási Alapítvány a beszámolói szerint. A lap szerint a pénzt részben magukra, részben vagyonellenőri szolgáltatásra, jogi tanácsadásra, könyvelésre, irodabérletre fordították. Ügyvédi költségekre például havi 3 millió forint ment el, két kormányközeli megbízásokkal jócskán ellátott irodának.

A nemzetközi elitiskolát a 2007-ben bezárt OPNI egykori épületegyüttesében alakítanák ki a II. kerületi Lipótmezőn, a beruházás költségeit száz milliárd fölé becsülték évekkel korábban. Az alapítvány elnöke, Magyar Levente külügyi államtitkár korábban 2023-as átadást ígért, amelynek érdekében a kormány kiemelt beruházásnak minősítette a projektet.