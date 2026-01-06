közép-európai oktatási alapíványlipótmezőmagyar leventeopni
Belföld

Még el sem kezdték építeni, de már több mint 1 milliárdot el is költöttek a NER új elitiskolájára

Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Levente a parlamentben.
24.hu
2026. 01. 06. 07:09
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Levente a parlamentben.

Még kapavágás sem történt az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) budai ingatlanán a Népszava szerint, ahol a NER bentlakásos budai elitiskoláját álmodták meg évekkel ezelőtt. Ennek ellenére már 1,3 milliárd forintot elköltött 2021 és 2024 között az elitképző intézmény létrehozására felállított közérdekű vagyonkezelő alapítvány, a Közép-európai Oktatási Alapítvány a beszámolói szerint. A lap szerint a pénzt részben magukra, részben vagyonellenőri szolgáltatásra, jogi tanácsadásra, könyvelésre, irodabérletre fordították. Ügyvédi költségekre például havi 3 millió forint ment el, két kormányközeli megbízásokkal jócskán ellátott irodának.

A nemzetközi elitiskolát a 2007-ben bezárt OPNI egykori épületegyüttesében alakítanák ki a II. kerületi Lipótmezőn, a beruházás költségeit száz milliárd fölé becsülték évekkel korábban. Az alapítvány elnöke, Magyar Levente külügyi államtitkár korábban 2023-as átadást ígért, amelynek érdekében a kormány kiemelt beruházásnak minősítette a projektet.

Kapcsolódó
Százmilliók mentek el tavaly az alapítványra, amelynek elitiskolát kellene működtetnie Lipótmezőn, de még a bontási tervig sem jutott el
Már működnie kellene az egykori elmegyógyintézet helyén a bentlakásos nemzetközi iskolának.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
Vámos Petrát magyar kézicsapatok bombázták, döntenie kellett
„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?
havas buszmegálló
Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik