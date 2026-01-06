Letartóztatták a fiatalt, aki meggyilkolt egy 16 éves fiút Miskolcon

Letartóztatta a Miskolci Járásbíróság azt a 17 éves fiatalt, aki úgy meggyilkolt egy 16 éves fiút Miskolcon. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a fiatal egy Vörösmarty utcai társasház melletti játszótéren keveredett szóváltásba a későbbi áldozatával, akit egy rugósbicskával mellkason szúrt, majd elszaladt a helyszínről.

Az életveszélyes sérülésekkel kórházba szállított fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A bűncselekménnyel gyanúsított fiatal beismerte a bűnösségét a kihallgatása során.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntette megállapítására. A bíróság szerint megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne, És alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását. A végzés nem végleges.