miskolcjátszótérkéselésletartóztatás
Belföld

Letartóztatták a fiatalt, aki meggyilkolt egy 16 éves fiút Miskolcon

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 06. 16:41

Letartóztatta a Miskolci Járásbíróság azt a 17 éves fiatalt, aki úgy meggyilkolt egy 16 éves fiút Miskolcon. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a fiatal egy Vörösmarty utcai társasház melletti játszótéren keveredett szóváltásba a későbbi áldozatával, akit egy  rugósbicskával mellkason szúrt, majd elszaladt a helyszínről.

Az életveszélyes sérülésekkel kórházba szállított fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A bűncselekménnyel gyanúsított fiatal beismerte a bűnösségét a kihallgatása során.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntette megállapítására. A bíróság szerint megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne, És alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását. A végzés nem végleges.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben
Elmondta elrontott orrműtétjei történetét Kulcsár Edina: „Egy horrorsztori volt, rossz helyre mentem, nem volt pénzem”
„Berci azóta sem tudja használni az ujjait” – nem tartja visszatartó erejűnek a javasolt büntetést a majálison megsérült ötéves kisfiú apja
Elégettek 3,5 milliárdnyi közpénzt, majd az állam lepasszolta a kóserbiznisznek indult agrárcéget
Trump fenyeget: előcsalogatja-e a jaguárt az emberekből a „Donroe-elv”?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik