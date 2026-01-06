Karácsony Gergelyönkormányzatokelvonás
Karácsony: csak márciustól szedjük az iparűzési adót, de a kormánynak már januárban utalnunk kell belőle

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 06. 15:33
Varga Jennifer / 24.hu

Az uzsorakormány 2026-ban is kifosztaná az önkormányzatokat – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A városvezető azt sérelmezte, hogy a kormány most már nem csak elvonásokkal sújta az önkormányzatokat, de még azt is elvárja, hogy azok hitelezzék őt. Elmondása szerint ugyanis az iparűzési adóból a kormánynak utalandó állami elvonást már januártól el kell kezdeniük fizetni, pedig azt csak márciustól szedik be az önkormányzatok.

Ami választási osztogatás a kormánynak, az teljes padlássöprés az önkormányzatoknak. A kormány a saját törvényei és az ígéretei ellenére sem fizette ki a fővárosnak a közösségi közlekedésre járó 12 milliárdot, így a tavalyi évet csak úgy tudtuk zárni, hogy sok számlát átütemeztünk januárra. A januárra előrehozott sarc így pokoli nehéz helyzetet és dupla büntetést jelent a városnak

– írja a politikus, aki szerint eközben abszurd helyzetet teremt, hogy Navracsics Tibor önkormányzatokért felelős miniszter időközben arról tárgyal a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, hogy milyen önkormányzati reform lépjen életbe a választás után. Karácsony szerint azonnali cselekvésre lenne szükség a kormány részéről, mert a „tönk szélére juttatták a magyar önkormányzati szektort”.

