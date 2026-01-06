- Meghalt Tarr Béla
- Hivatalos: Varga Barnabást szerződtette az AEK Athén
- Fordulat: a boncolás alapján nyomozás indult Dudás Miki halála ügyében
- Folytatódik a rendkívüli időjárás, a mínusz 15 fok sem kizárt
- Havazás és extrém hideg bénítja Európát
- Fülfájással és rohamos köhögéssel járó megbetegedés terjed Magyarországon
- Hadházy: Ha a Fidesz csalással nyer a választáson, le fogjuk állítani az országot
- Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét
- Orbán: Tisza-kormányzás esetén Budapesten újra megjelennének a migránsok
- Megöltek egy 29 éves nőt Angyalföldön
- Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben
- Trump: Nem lehet választásokat tartani Venezuelában
- Grönland a grönlandiaké – hat európai vezető adott ki közös nyilatkozatot
A nap legfontosabb hírei 2026.01.06.
Mohos Márton / 24.hu
