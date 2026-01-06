napi hírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei 2026.01.06.

2026. 01. 06. 21:20
  • Meghalt Tarr Béla
  • Hivatalos: Varga Barnabást szerződtette az AEK Athén
  • Fordulat: a boncolás alapján nyomozás indult Dudás Miki halála ügyében
  • Folytatódik a rendkívüli időjárás, a mínusz 15 fok sem kizárt
  • Havazás és extrém hideg bénítja Európát
  • Fülfájással és rohamos köhögéssel járó megbetegedés terjed Magyarországon
  • Hadházy: Ha a Fidesz csalással nyer a választáson, le fogjuk állítani az országot
  • Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét
  • Orbán: Tisza-kormányzás esetén Budapesten újra megjelennének a migránsok
  • Megöltek egy 29 éves nőt Angyalföldön
  • Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben
  • Trump: Nem lehet választásokat tartani Venezuelában
  • Grönland a grönlandiaké – hat európai vezető adott ki közös nyilatkozatot

