Hadházy: Ha a Fidesz csalással nyer a választáson, le fogjuk állítani az országot

Ha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást, de ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni, le fogjuk állítani az országot békésen, de nagyon határozottan – mondta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden Budapesten.

A politikus a Ferenciek terén tartott demonstráción, amelyet a Bors című lapnak a Tisza Párt programjával foglalkozó különszámának bírósági tiltás ellenére történt terjesztése miatt hirdetett meg, közölte: a különszám terjesztése egy bírói végzéssel szemben folytatott szimpla választási csalás, és ha a hatalom „nem hagy fel az állami beavatkozással a választásokba”, az a választási csalás folytatását jelenti.

Hadházy Ákos értékelése szerint a Bors esete „az eddigi egyik legdurvább önleleplezés a Fidesz részéről, annak nyílt beismerése, hogy minden törvénytelenségre képesek”.

Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maguk alkotta törvényeket is, akkor békésen, de határozottan, elszántan nekünk is át kell majd lépnünk bizonyos határokat

– fogalmazott. Hangsúlyozta, a hatalom rendkívül fél attól, ha látható az ellenzék tiltakozása.

Miért tartja választási csalásnak a propagandát?

Hadházy Ákos úgy vélte, arcátlan cinizmus cenzúráról, a sajtószabadság megsértéséről beszélni a betiltást kimondó bírói döntéssel összefüggésben, mert az a különszám nem sajtótermék, hanem az adófizetők pénzéből fizetett ingyenes propagandaanyag. Jelezte, a propagandát azért tartja választási csalásnak, mert

propaganda esetén arról van szó, hogy az állam az egyik párt érdekében masszívan beavatkozik a választások kimenetelébe.

A képviselő szólt arról, hogy a különszám terjesztését ideiglenesen felfüggesztő végzést egy alsóbb fokú bíróság hozta meg, szerinte „ezeken a szinteken még létezik a bíróságoknak bizonyos függetlensége”.

„A Kúria és az a fölött álló Alkotmánybíróság azonban gyakorlatilag teljes fideszes befolyás és irányítás alatt áll”, a választások után ezek a szervek döntenek a törvényességi panaszok „sorsáról és következményeiről”, így „a Fidesz nyugodt lehet afelől, hogy a mostani bírósági malőr ellenére nyugodtan csalhatnak ezután is, mert könnyen fognak törvényességi papírt kapni a legpofátlanabb, legnyilvánvalóbb csalások esetén is, hogyha hagyjuk” – közölte.

A demonstrálók a politikus beszéde után elfoglalták a Szabad sajtó út és a Váci utca kereszteződésénál található zebrát és ezzel mintegy fél órára megállították a járműforgalmat. Miután a rendőrség többször felszólította a résztvevőket, hogy fejezzék be jogellenes cselekedetüket, a járdára vonultak.