Havazás és extrém hideg bénítja Európát

Súlyos fennakadásokat okozott Európa-szerte a havazás és a hideghullám: kedden több országban bezárták az iskolákat, a légiközlekedés és a közúti forgalom is akadozik – írja az MTI.

Halálos balesetek, leálló közlekedés

Hollandiában a vonatok kedd reggelre szinte teljesen leálltak, Schiphol repülőtérén pedig több száz járatot töröltek. Franciaországban az iskolabuszok nem közlekedtek, a vonatközlekedés több régióban akadozott. Párizs, valamint Nantes repülőterein több járatot is töröltek. A fővárosi régióban hétfő délután az összesített torlódás elérte az ezer kilométert, keddre ez a helyzet valamelyest javult. Öt halálos közúti balesetet jelentettek.

Skóciában több száz iskola maradt zárva, a meteorológiai szolgálat a hét további részére nagy mennyiségű havat jósol a déli területeken. Svédország északi részén a hőmérséklet kedden mínusz 40 Celsius-fokig süllyedt.

Dániában at Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon.

Tízezrek fűtés nélkül

Svájcban a Neuchatel (Neuenburg) kantonban lévő La Brévine faluban a hét elején -30,3 Celsius-fokot mértek, míg Saint Gallen kantonban található Hintergrappel hegyvidéken mínusz 37,1 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.

Csehországban a fagypont alatti hőmérséklet a következő napokban is kitart, a német határ közelében keddre mínusz 25 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Prágában több tízezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül távfűtési csövek meghibásodása miatt. Lengyelországban mínusz 20 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.

Spanyolországban a hidegfront főként Madridot és Mallorca magasabb területeit érintette, itt a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet. Ezzel szemben Bulgária délkeleti részén a hőmérséklet szokatlanul magas volt, 19 Celsius-fok, ám csütörtöktől havazást és hidegfrontot jeleznek a meteorológusok.